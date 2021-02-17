الاتحادية الجزائرية للألعاب والرياضات التقليدية: مترشحان يتنافسان على الرئاسة

سينحصر التنافس على منصب رئاسة الاتحادية الجزائرية للألعاب والرياضات التقليدية، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية المقرر عقدها يوم السبت المقبل، بديوان منشآت الشباب لولاية بشار، بين مرشحين اثنين حسبما علم هذا الأربعاء من الهيئة الفدرالية .

وسيختار أعضاء الجمعية العامة ال25 ، خلال الجمعية العامة الانتخابية للعهدة الاولمبية (2021 -2024)، بين كل من مبروك حمزاوي (نائب رئيس رابطة بشار وعضو المكتب الفدرالي السابق ) وبوعلام يعقوبي (رئيس رابطة سعيدة)، حسب ما أوضحه المكلف بالإتصال على مستوى الاتحادية غوتي حمر العين.

وسيخلف الفائز في هذا السباق الانتخابي، الرئيس السابق للاتحادية ماموني بوترفاس الذي قرر عدم الترشح لعهدة ثالثة.

وفي سياق متصل، سيتنافس 11 مترشحا على عضوية المكتب الفدرالي الذي يضم سبعة مقاعد، ويتعلق الأمر بكل من غوتي حمر العين (رابطة تلمسان)، عبد الرحمان عزوز (تلمسان)، عبد السلام حمودي (ادرار )، موحد ناير (عين تموشنت)، الحبيب اراش (معسكر)، مختار زجوي(تيارت)، احمد تيبي (تيارت)، محمد بن شايب (وهران)، مراد حاج هني (الشلف)، جمعي صحراوي (مستغانم) ولطفي منصوري (بشار) .

وقبل الجمعية العامة الانتخابية، انعقدت الجمعية العامة العادية يوم 6 فيفري الفارط والتي اتسمت بالمصادقة على الحصيلتين المالية والأدبية.