كورونا : 178 إصابة جديدة وحالتا وفاة وتماثل 159 مريضا للشفاء

سجلت 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و حالتي (2) وفاة في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 159 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه، الأربعاء، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 111.247 شخص من بينها 178 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 76.489 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2947 حالة.

وحسب فورار، يتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة .

وأضاف فورار أن 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و24 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.