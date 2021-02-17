سلطانة خيا: الاحتلال المغربي يسعى لتصفيتي والمدن الصحراوية المحتلة تحولت إلى سجن كبير

أكدت المناضلة و الناشطة الحقوقية الصحراوية، سلطانة سيدي ابراهيم خيا، أن "قوات الإحتلال المغربي تسعى لتصفيتها جسديا" من خلال الاعتداء الوحشي يوم 13 فبراير على منزلها و عائلتها مناشدة الهيئات الحقوقية الدولية، حماية المدنيين الصحراويين العزل من الممارسات القمعية لنظام المخزن.

وقالت السيدة سلطانة خيا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية من مدينة بوجدور المحتلة، وهي تروي تفاصيل هجوم القوات المغربية على منزلها العائلي، إن بيتها تحت الحصار منذ أكثر من ثلاثة أشهر، و"يوم الحادثة قدمت المناضلة الصحراوية فاطمة محمد الحافظ لزيارة المنزل، أين تعرضت للضرب المبرح و التهديد و السب و الشتم و لكل أنواع الكلام الحاط من الكرامة الانسانية".

وأضافت في سياق متصل، أن منزلها تعرض للهجوم بالحجارة، كما تعرضت عائلتها و أختها الواعرة سيدي ابراهيم إلى "إعتداء وحشي تسبب في سقوط بعض أسنان فكها السفلي"، مؤكدة أن "محافظ الشرطة المغربية و نائبه أمرا بالتخلص منها عندما كانت تقوم بتصوير و توثيق الممارسات القمعية للاحتلال المغرب أمام بيتها".

وأبرزت ذات المتحدثة، أنه تم رميها بالحجارة حيث أصيبت في عينها، كما حاولت الشرطة المغربية فقأ عينها، مُذكرة بأن "عناصر الأمن المغربي قامت في 2017 بفقأ احدى عينيها خلال مظاهرة لطلاب صحراويين بمدينة مراكش المغربية، تنديدا بممارسات الإحتلال المغربي و تماطله في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأشارت ذات المناضلة، أن بيتها تحت الحصار ليومنا هذا، و ممنوع الخروج منه أو الدخول إليه، مثلما هي ممنوعة الزيارات لعائلتها، مشيدة بموقف النساء الصحراويات و الشباب الصحراوي الذي حاول كسر هذا الحصار بتنظيم زيارة لمنزلها في 14 فبراير من الشهر الجاري، رغم وحشية قوات الإحتلال المغربي.

وفي حديثها عن الأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة، أفادت السيدة سلطانة سيدي ابراهيم خيا، ان المدن المحتلة تحولت إلى سجن كبير في ظل التصعيد الكبير لقوات الإحتلال المغربي ضد المدنيين العزل منذ الخرق السافر لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر الفارط على اثر الاعتداء العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين العزل في منطقة الكركرات.

وأوضحت في هذا الإطار، أن نظام "المخزن أصيب بهستيريا"، خاصة مع المكاسب التي تحققها القضية الصحراوية مؤخرا على الصعيدين السياسي و العسكري، خاصة مع الانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش الصحراوي ضد الجيش المغربي، مشيرة إلى أن المغرب "يحاول تصدير أزماته الداخلية و الخارجية للصحراء الغربية و صب غضبه الجام على المدنيين العزل".

و المناضلة الصحراوية بمحاولة النظام المغربي إبادة الشعب الصحراوي، و تشديد الخناق عليه، بالتكثيف من اساليب القمع، و ترويع المدنيين العزل، مشددة على تمسك الشعب الصحراوي، رغم كل هذه الممارسات، تقول، بحقه في تقرير المصير، و بناء دولته المستقلة على جميع الأراضي الصحراوية المحتلة.

و ناشدت السيدة سلطانة سيدي ابراهيم خيا، المنتظم الدولي "الضغط على الاحتلال المغربي لتصفية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية"، مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية و على رأسها الصليب الأحمر الدولي، إنقاذ الشعب الصحراوي من الإبادة الجمعية التي يتعرض إليها من طرف نظام المخزن.