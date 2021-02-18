وزير الصحة يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا بمستشفى القطار

تلقى وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد, هذا الخميس, اللقاح ضد فيروس كورونا بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض المعدية الهادي فليسي بالقطار بالجزائر العاصمة.

واثر تلقيه للقاح صرح الوزير يقول: "لم أشأ التسرع في تناول اللقاح لأني كنت أنتظر دوري فقط، ومن غير المعقول أن أدعو المواطنين لأخذ اللقاح وأنا لا أقوم بذلك. وحين جاء دوري اليوم جئت وتناولت اللقاح بصفة عادية، وأجدد الدعوة للمواطنين خصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومنتسبي قطاع الصحة للتلقيح".

وأضاف في ميكروفون القناة الإذاعية الثالثة "أطمئن المواطنين بأن دفعات أخرى من اللقاح ستصلنا قريبا جدا وسيتضاعف نهاية الشهر أو بداية الشهر المقبل لنحقق الهدف وهو تلقيح أكبر عدد من المواطنين".

وبالمناسبة, دعا بن بوزيد "جميع المواطنين إلى الاقبال على هذه العملية والتفاعل معها" والتي ستتم, كما قال, "بصفة منتظمة و تدريجية على مدار السنة وفق كميات اللقاح المستلمة".

وكان وزير الصحة أعلن, خلال يوم دراسي نظمته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الامة حول "استراتيجية اللقاح ضد فيروس كورونا" الثلاثاء الماضي, بأنه "ينوي التلقيح ضد الفيروس كباقي المواطنين وإعطاء المثل لتشجيع المجتمع للإقبال على حملة التلقيح وسيقوم بذلك بمؤسسة جوارية مختصة في هذا المجال, بعيدا عن أضواء الصحافة".