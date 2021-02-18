شيخي يدعو الى ضرورة جمع المعرفة التاريخية للحفاظ على الذاكرة الجزائرية

دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة عبدالمجيد شيخي الى ضرورة تضافر الجهود لجمع شتات المعرفة التاريخية، مشددا على ضرورة الحفاظ على ذاطرة الجزائريين التي يراد طمسها حسب تعبيره.

وقال شيخي على هامش تكريم بعض المبدعين بمناسبة اليوم الوطني للشهيد إن على الجزائريين العمل سويا للم شتات المعرفة التاريخية ، مضيفا ان تاريخ الجزائر المشرف لم يقدمه شعب آخر داعيا الى تضافر الجهود والتصدي لما وصفه بمحاولات الطمس والتغليط ، وأضاف مخاطبا الشعب الجزائري" لا تخطئوا ولا تصدقوا ما يقال لكم، فالذاكرة الجزائرية يراد طمسها.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية