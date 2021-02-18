﻿ المفكر الامريكي نعوم تشومسكي يوقع على النداء الدولي لحماية المدنيين الصحراويين

وقع المفكر عالم الليسانيات الامريكي ، نعوم تشومسكي، على النداء الدولي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية (كوديسا) إلى الصليب الأحمر الدولي بإنشاء بعثة دائمة في الصحراء الغربية لحماية المدنيين الصحراويين، مجددا بذلك التزامه تجاه الشعب الصحراوي الذي يقول في كل مرة أنه "يكافح ببسالة من أجل تحرير أرضه " .

ويعد توقيع نعوم تشومسكي على "نداء إنساني عاجل" إلى الصليب الاحمر الدولي ، موقفا متجددا يبديه المفكر الامريكي لمساندة الشعب الصحراوي في قضيته العادلة ، كما يأتي بعد سلسلة من المواقف التي أبداها تجاه القضية وشعبها ، كان من بينها ردة فعله القوية على إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب ، الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، حيث قال أن "ترامب يحتقر القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وهذا ما أكد عليه تشومسكي في العديد من المناسبات من بينها تصريحاته التي قال فيها أن ترامب "كشف مرة أخرى ازدرائه للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، من خلال الاعتراف الرسمي لاحتلال إجرامي ووحشي على الصحراء الغربية، وجعل الولايات المتحدة أول دولة تفعل ذلك".

واعتبر عالم اللغويات والعالم السياسي الأمريكي أن قرار ترامب "كان بوضوح هدية للمغرب"، مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وسبق أن تحدث تشومسكي عن مخيم "أكديم إزيك" الذي أقامه الصحراويون في أكتوبر عام 2010 بالقرب من مدينة العيون المحتلة، والعدوان المغربي عليه ، منددا في العديد من المناسبات ب"استمرار المغرب في الإفلات من العقاب عن جرائمه في الصحراء الغربية".

كما أبدى المفكر الامريكي رأيه في الاحتقان الاجتماعي الحاصل بالمغرب وسياسة الترهيب والاعتقال التي تقوم به سلطات المملكة بحق منتقديها والأصوات الحرة، حيث أكد على ضرورة تمكين تمكين الشعب المغربي من العيش في "مجتمع ديمقراطي".

للتذكير، كان شومسكي من بين الشخصيات التي أعلنت تضامنها مع الحقوقي والأكاديمي المغربي المعطي منجب، في المعركة التي يقودها لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها .

واستنكر شومسكي والموقعون على بيان المساندة، حملات التشهير والمضايقات التي يتعرض لها المعطي منجب، بأحدث وسائل التعدي على خصوصيته والتي امتدت، إلى أقرب أفراد عائلته.

المفكر والفيلسوف نعوم تشومسكي، هو أيضا عالم لغويات وتقلد مراكز عديدة، وفاز بجوائز علمية وأكاديمية كثيرة، وهو منظر سياسي وناشط.