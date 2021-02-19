الضريبة على الدخل: إعفاء الأجور الأقل من 30 ألف دج مس 6.5 مليون مواطن

﻿ كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء هذا الخميس، أن عملية إعفاء الأجور الأقل من 30 ألف دج من الضريبة على الدخل مست ما يقارب 6.5 مليون مواطن.

وأوضح السيد تبون في خطاب للأمة أن "القرار الذي التزمت به في حملتي الانتخابية والمتعلق بعملية إعفاء الأجور الأقل من 30 ألف دج من الضريبة على الدخل قد طبق في الميدان ومس ما يقارب 6.5 مليون مواطن".

وأضاف الرئيس تبون ان هذا الإجراء المتخذ في إطار العديد من الورشات التي تم فتحها منذ بداية عهدته الرئاسية "جاء لفائدة الطبقات الاجتماعية البسيطة وتم تطبيقه رغم الصعوبات المالية وتراجع اسعار النفط والازمة الصحية العالمية".

كما ذكر السيد تبون بقراره النابع من إحساسه ب"معاناة" ذويي الدخل الضعيف وضرورة التكفل الاجتماعي الأحسن "بالجزائريين الذين كانوا محرومين لعدة سنوات" والمتمثل في رفع الأجر الوطني القاعدي المضمون من 18 ألف إلى 20 ألف.

وشدد في نفس السياق على ان الدولة ستواصل التكفل بأبناء الجزائر وبمحاربة المال الفاسد الذي كان يستنزف من خلال تضخيم الفواتير والاستثمار في الخارج.