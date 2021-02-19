ايطاليا: اصدار كتاب عن حياة الصحراويين في المنفى بسبب الإحتلال المغربي

إحتضنت مدينة نابولي الإيطالية هذا الخميس, بمقر "ماسكيو أنجيونيو" إحدى أكبر معالم ورموز المدينة، حفل توقيع كتاب جديد حول الصحراء الغربية لكاتبه شيرو برونو ليناردو، يسلط الضوء على "حياة جزء من الشعب الصحراوي الذي يعيش منذ عقود في المنفى بسبب الإحتلال المغربي".

وأشارت وكالة الأنباء الصحراوية إلى أن حفل توقيع الكتاب الذي أختير له عنوان "بروسيدا يجب أن لا يموت-صحراوي البحر في قلبه", حضره إلى جانب فاطمة محفوظ ممثلة جبهة البوليساريو في إيطاليا عمدة المدينة ساندرو فوسيتو.

وأوضحت الوكالة أن الكتاب عبارة عن رواية عاطفية تروي موضوعات عالمية مثل الصداقة والحب والتسامح وتقدير الاختلافات, بطلها مواطنين من إيطاليا والصحراء الغربية هما جيوفاني ومولاي لكل منهم خلفيات اجتماعية وثقافية ودينية مختلفة عن الآخر.

ويهدف هذا الإصدار الجديد بحسب القائمين, تضيف الوكالة, إلى "بناء جسر ثقافي بين العاصمة الثقافية الإيطالية لسنة 2022 جزيرة بروسيدا وآخر مستعمرة في إفريقيا, الصحراء الغربية, يسمح بإكتشاف حياة جزء من الشعب الصحراوي يعيش منذ عقود في المنفى بسبب الإحتلال المغربي".

كما يعد "جزء من مشروع تضامن تجاه الشعب الصحراوي, من خلال التبرع بنسبة 25بالمائة من العائدات التي تم جمعها من قبل المؤلف لمراكز تدريب الشابات والشباب الذين يدرسون في مخيمات اللاجئين بهدف أن يصبحن معلمات".

للإشارة فإن حدث توقيع الكتاب, ترعاه الشبكة الصحراوية للتضامن مع الشعب الصحراوي ومنظمة أطفال بلا حدود, وقد جرى بثه على أوسع نطاق في البلاد.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية