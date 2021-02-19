تدابير العفو الرئاسي: الافراج عن 33 شخصا والاجراءات متواصلة بالنسبة للباقين

أعلن بيان لوزارة العدل هذا الجمعة، عن الإفراج على 33 شخصا من المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذ لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة اثناء التجمهر وآخرين من بين غير المحكوم عليهم نهائيا والمتورطين في أفعال مشابهة، وهذا في إطار تدابير العفو التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الخميس.

وأوضحت وزارة العدل في بيانها أنه "بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والذكرى الثانية للحراك الاصيل المبارك, اتخذ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إجراءات عفو رئاسي لفائدة 21 شخصا محكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذ لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة اثناء أعمال التجمهر، وقد أفرج عنهم جميعا هذا اليوم الجمعة 19 فيفري 2021".

كما شرعت الجهات القضائية المختصة يضيف نفس المصدر"ابتداء من تاريخ اليوم بالإفراج عن الاشخاص غير المحكوم عليهم نهائيا والمتورطين في أفعال مشابهة، وبذلك بلغ العدد الاجمالي للمفرج عنهم من الفئتين، الى غاية لحظة تحرير هذا البيان33 شخصا والاجراءات متواصلة بالنسبة للباقين".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية