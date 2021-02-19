﻿ الجولة الـــ14: مولودية وهران تنفرد بالمركز الثالث وتؤكد صحتها الجيدة

انفرد فريق مولودية وهران بالمركز الثالث ولو مؤقتا، بفضل إطاحته بمضيفه شباب قسنطينة (3-1)، ليؤكد صحته الجيدة، بينما سقط اتحاد الجزائر للمرة الثانية تواليا إثر خسارته في ميدان اتحاد بسكرة (1-0)، في حين تعثر نصر حسين داي بعقر دياره ضد اتحاد بلعباس (1-1)، اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الــــ 14 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

و أكدت تشكيلة المولودية الوهرانية الديناميكية التي تمر بها بعد الفوز العريض الأسبوع الفارط ضد اتحاد بسكرة (6-0)، حيث أطاح "الحمراوة" بصاحب الضيافة شباب قسنطينة بثلاثية مقابل واحد.

وكان الضيوف في أول لقاء بقيادة المدرب الجديد خير الدين ماضوي، سباقين لافتتاح بوابة التهديف بواسطة مطراني (د 4) ثم مصمودي (د 32)، لينهي "الحمراوة" الشوط الأول لفائدتهم دون رد فعل يذكر من طرف المحليين.

وعرفت أطوار المرحلة الثانية استفاقة نسبية لفريق "السنافر" تحت إشراف مدربه الجديد ميلود حمدي، حيث استغل أمقران مخالفة ليتمكن من تقليص النتيجة بضربة رأسية سكنت شباك الحارس الوهراني ليتيم (د 72)، لكن بديل المولودية "الناجح"، محمد بشير بلومي (19 سنة)، أبهر مجددا بمستواه، فبعد دخوله بأربع دقائق فقط، استفاد من تمريرة جميلة داخل منطقة العمليات وبدون مراقبة سجل الهدف الثالث بيسارية رائعة (د 77).

وبهذا تضيف مولودية وهران ثلاث نقاط مهمة تضعها منفردة مؤقتا بالمركز الثالث (24 ن).بالمقابل، تجمد رصيد "السنافر" عند المرتبة الــــ13 بمجموع 14 نقطة.

وتمكن فريق اتحاد بسكرة أخيرا من رد الاعتبار و لو نسبيا بعد خسارته القاسية الأسبوع الفارط بوهران، حيث تمكن المدرب عز الدين آيت جودي في ثالث خرجة له من التفوق على الضيف اتحاد الجزائر (1-0).

وسجل حمزة سالم (د 51) الهدف الوحيد في المواجهة ليسمح لأبناء عاصمة "الزيبان" بتنفس الصعداء، حيث ارتقوا نحو الصف الـــ 14 (13 ن)، في حين تعرض الاتحاد للهزيمة الثانية تواليا، وهو ما يبقيه في الصف التاسع (18 ن) مع لقاء متأخر.

وبالعاصمة، عجز نصر حسين داي من العودة إلى سكة الانتصارات، بعدما تعثر بميدانه أمام اتحاد بلعباس (1-1).

وعادت الكلمة في هذا اللقاء إلى الكرات الثابتة، حيث سجل ناجي (د 13) من ركلة جزاء "للنصرية"، لكن في المرحلة الثانية عاد "العباسية" من بعيد بواسطة هارون (د 70) من ضربة جزاء أيضا، وهي الركلة التي احتج عليها الطاقم الفني للفريق العاصمي، معتبرا إياها غير شرعية.

وبعدها تواصل الخطر من طرف الضيوف، حيث أنقذ حارس المحليين بن شلف مرماه على مرتين.

وعلى ضوء هذه النتيجة، يتواجد نصر حسين داي عند المرتبة الـــ 13 (14 ن)، بينما يتموقع اتحاد بلعباس في المركز الـــ 16 (11 ن).

وتتواصل هذه الجولة الــــ 14 غدا السبت بإجراء ثلاث مقابلات : بين كل من الاندية التالية نادي بارادو يلتقي أولمبي المدية،في حين سيلعب وداد تلمسان أمام أهلي برج بوعريريج و أولمبي الشلف ضد شبيبة الساورة.

بينما تم تأجيل أربع مباريات إلى موعد لاحق بسبب مشاركة مولودية الجزائر و شباب بلوزداد في رابطة أبطال إفريقيا و شبيبة القبائل و وفاق سطيف في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

