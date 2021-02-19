الكوكي : تنتظرنا مقابلة مصيرية مع أشانتي كوتوكو

صرح مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي اليوم الجمعة بأنه "يتعين على لاعبي النادي الرفع من درجة الحذر" عند ملاقاتهم يوم الأحد المقبل بملعب 8 ماي 45 بسطيف نادي أشانتي كوتوكو الغاني في إطار الدور الـــ 16 مكرر إياب من كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم لأن "المقابلة مصيرية ".

و أوضح التقني التونسي خلال الندوة الصحفية التي نشطها بملعب الثامن ماي 1945 عقب الحصة ما قبل الأخيرة لرفقاء المتألق محمد الأمين عمورة بأن المقابلة التي تنتظر أشباله يوم الأحد المقبل "ترشيحية لدور المجموعات مما يجعلها صعبة من كل النواحي فنية كانت أو نفسية" مضيفا "لا بد أن نكون حذرين أكثر من مقابلة الذهاب ".

و أردف نبيل الكوكي بأن لاعبيه جاهزون لمقابلة الإياب لأن الفوز في مقابلة الذهاب يسهل نوعا ما مهمتنا لكنه لا يعني التأهل و حسم الأمور" متحدثا عن ضرورة أن تكون المجموعة "محفزة جدا للمواصلة بنفس العزيمة و تحقيق فوز داخل الديار يمكننا من التأهل إلى دور المجموعات".

و بخصوص معنويات اللاعبين خاصة بعد حركتهم الاحتجاجية أول أمس الأربعاء قبل الموعد الأفريقي أكد الكوكي بأن الوفاق "يوجد في أحسن أحواله و كل الأمور جيدة و اللاعبون مركزون على الفوز يوم الأحد المقبل و فقط و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر هذه النقطة على معنويات المجموعة" مضيفا بأن "كل الفرق تعاني من مشكل المستحقات و أن الإدارة احتوت الوضع في ظرف 15 دقيقة".

و سيتواصل حرمان الفريق ذو اللونين الأبيض و الأسود يوم الأحد القادم من خدمات صخرة الدفاع إبراهيم بكاكشي بسبب الإصابة حسب الكوكي الذي لم يفصل بعد بشأن إقحام قائد الفريق أكرم جحنيط من عدمه بعد اندماجه خلال التدريبات مع المجموعة قائلا بأن الأمر "سيتضح بين اليوم و الغد و ذلك حسب الحالة الصحية للاعب".

بدوره صرح متوسط الميدان أحمد قندوسي بأنه و رفقاؤه "يعلمون جيدا بأن المأمورية ليست سهلة بالرغم من الفوز المحقق في لقاء الذهاب كون أن المنافس قوي و يلعب كرة جميلة" متطرقا إلى ضرورة رفع التحدي لأن المقابلة مصيرية و تحدد من سيتأهل إلى دور المجموعات .

و قد عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الدولي التونسي هيثم قيراط لإدارة هذا اللقاء يساعده على خطي التماس مواطناه محمد بكير و أمين برك الله.

للتذكير فإن نتيجة مباراة الذهاب التي لعبت يوم 14 فبراير الفارط بالعاصمة الغانية أكرا انتهت لصالح وفاق سطيف بنتيجة 2 هدفين مقابل 1 مما يجعل الأفضلية للنسر الأسود حسب المختصين في انتظار الفصل و التأكيد فوق أرضية ميدان ملعب 8 ماي 1945 بسطيف مساء يوم الأحد المقبل على الساعة السادسة بالتوقيت المحلي.

