حوادث المرور : وفاة 12 شخصا وإصابة 420 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 420 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور،عبر عدة ولايات من الوطن وذلك خلال 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أوردته هذا السبت مصالح الحماية المدنية .

ومن جانب آخر ذكر المصدر ذاته أنه تم تسجيل وفاة رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر وإصابة 7 اشخاص بجروح ببلدية باتنة ،إثر إنفجار غاز المدينة بمسكن بالطابق الأول، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي .

كما قامت عناصر الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ27 شخصا مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات المياه داخل المنازل عبر ولايات كل من الجزائر، المدية، سيدي بلعباس، الجلفة، أم البواقي، البيض وتلمسان، تم التكفل بضحايا في عين المكان ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وبخصوص الحرائق فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد 6 حرائق مختلفة بكل من ولايات ، خنشلة، تيسمسيلت، تمنراست، تيزي وزو ومسيلة، حيث تمت السيطرة على هذه الحرائق و منع انتشارها.

وفيما يتعلق بالنشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 97 عملية تحسيسية عبر 16 ولاية (62 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

وفي هذا السياق قامت عناصر الحماية المدنية بـ 85 عملية تعقيم عبر 14 ولاية (49 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية