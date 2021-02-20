كمال فنيش : صار بإمكان المواطن استخراج جميع الوثائق الادارية عن بعد

أشاد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش ، اليوم السبت ، بالمجهودات التي بذلتها الدولة في اطار عصرنة الادارة وتسهيل حياة المواطنين .

أكد السيد جمال فنيش في اطار مداخة له في اشغال الاجتماع التحضيري الخامس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الافريقية عبر تقنية التحاضر عن بعد أنه :" صار بإمكان المواطن استخراج جميع الوثائق الادارية عن بعد ".

وقال فنيش :" ان الجزائر وتحت القيادة الحكيمة تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الى واكبة هذه الظروف الاستثنائية من خلال تكييفها في الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة خاصة ما تعلق منها بالادارة والعدالة لتسهيل المواطن من الوصول الى مختلف المرافق والخدمات وكذا تيسير التواصل بين مختلف الفاعلين في جميع الميادين اذ اصبح المواطن الجزائري قادرا على استصدار مختلف وثائق الحالة المدنية والحررات القضائية عبر المنصات الالكترونية دون الحاجة للتنقل الى المؤسسات ".

وقال كمال فنيش في كلمته إن الجزائر "انخرطت بالفعل، ومنذ مدة، في مسار العصرنة والرقمنة رغبة منها في محاربة البيروقراطية، كما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، وتبنت مشروع "الجزائر الالكترونية" سنة 2008 ، "إلا أن جائحة كورونا أتت لتقدم جملة من الدروس حول أهمية الاعتماد على ما تتيحه التكنولوجيا ووسائل الاتصال الرقمي من فرص لتقليص الوقت والنفقات والمجهود".

وأبرز السيد فنيش أن الجائحة "سمحت بوضع مختلف الآليات والتدابير المتخذة سابقا موضع تجربة فعلية وتطوير، وأبانت الكثير من الخدمات عن فعاليتها، وساهمت في تسريع الرقمنة والعصرنة من خلال تطوير وتبني آليات أخرى، منها تقنية المحاكمة عن بعد وجملة من الخدمات الأخرى المقدمة عبر الانترنيت".

وأوضح رئيس المجلس الدستوري أن الجزائر، وعلى غرار دول العالم، بادرت إلى "مواكبة الظروف الاستثنائية، من خلال تكثيف اعتمادها على وسائل الاتصال الحديثة، ضمانا لاستمرار خدمات القطاعات المتصلة بالحياة اليومية للمواطن"، خاصة تلك المتعلقة بالإدارة والعدالة، مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك يكمن في "تسهيل وصول المواطن إلى مختلف المرافق والخدمات، وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين في جميع الميادين".

وشدد السيد فنيش على أن استخدام مختلف الخدمات العمومية الالكترونية عن بعد "يتم عبر مسارات مؤمنة تتسم بتكنولوجيا عالية الدقة، تسمح بضمان الاتصال بوضوح وبتخزين مختلف الوثائق وحتى مجريات الاجتماعات".

واستعرض تجربة المجلس الدستوري في التأقلم مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، ومشاركته في العديد من الفعاليات الدولية المتعلقة بالقضاء الدستوري، باستخدام تقنية التحاضر عن بعد، منها الجامعة الصيفية المنظمة من قبل المحكمة الدستورية التركية يومي 7 و8 سبتمبر 2020، أين تم تناول موضوع "تقييد الحقوق والحريات خلال الطوارئ الصحية - حالة فيروس كوفيد - 19 نموذجا"، إلى جانب مشاركته في الدورة العادية الـ 125 للجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون).

كما بادر المجلس الدستوري إلى تنظيم فعاليات ترمي إلى نشر الثقافة الدستورية، باستخدام التكنولوجيات الحديثة، منها محادثات عن بعد مع الخبير الدستوري الفرنسي البروفيسور دومينيك روسو، حول آليات نشر الثقافة الدستورية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، وكذا ملتقى دولي يومي 5 و6 أكتوبر 2020 حول مشروع الدستور الجزائري الجديد.

وشاركت 40 محكمة ومنظمة افريقية، في الاجتماع التحضيري لاجتماع القاهرة الخامس الرفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، المحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، المرتقب أن تحتضنه العاصمة المصرية شهر يونيو المقبل، حيث تم تناول مواضيع عدة حول "العدالة الالكترونية في إفريقيا بعد أزمة كوفيد -19".

المصدر : الاذاعة الجزائرية / وأج