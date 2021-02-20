17جريح إثر إنفجار للغاز داخل منزل بحي المحافير بالأغواط

أصيب 17 شخصا بجروح من بينهم اثنان في حالة خطيرة في انفجار للغاز وقع هذا السبت بمنزل داخل عمارة يقع بحي المحافير بمدينة الأغواط ،حسبما أفادت مصالح الحماية المدنية.

ويعود سبب هذا الحادث لتسرب للغاز داخل إحدى الغرف ،مع حدوث شرارة كهربائية أدت إلى الإنفجار ،مثلما أوضح المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية الملازم أول وليد نقموش.

وخلف هذا الحادث أضرارا مادية في العمارة و في سكنات مجاورة و سقوط حطام على سيارات كانت مركونة تحت العمارة ،وفق ذات المتحدث.

و تم التكفل بالمصابين على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية 240 سرير ،كما أوضح من جهتهم مسؤولو مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لولاية الأغواط.

وتنقل والي الولاية عبد القادر برادعي إلى موقع الحادث ،حيث أصدر تعليمات بتخصيص سكنات مؤقتة للمتضررين إلى حين إعادة تهيئة العمارة كليا .

وسيتم إجلاء الشخصين المصابين بجروح خطيرة (إمرأة و رجل) عبر مروحية إلى أحد مستشفيات الجزائر العاصمة من أجل التكفل بحالتهما ،كما أضاف المسؤول ذاته .

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية