الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع قوات الاحتلال المغربي

20/02/2021 - 19:26

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم السبت، هجمات جديدة استهدفت من خلالها تخندقات قوات الاحتلال المغربي، على طول الجدار الرملي، حسبما أفاد به البلاغ العسكري رقم 101، الصادر عن وزراة الدفاع الصحراوية.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) البلاغ العسكري الذي أفاد بأن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت خلال نهار اليومِ السبت، جحور العدو ، حيث استهدفت تخندقات قواته في منطقة أم أدكن بقطاع البكاري، حيث تمت مشاهدة أعمدة الدخان وألسنة النيران تتصاعد من القاعدة المستهدفة".

كما استهدف "قصف مركز نقاط تواجد العدو بمنطقة كلب أظليم بقطاع تشلة، وقواعد جنود الاحتلال بمنطقة أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس، وكذا تخندقات قوات العدو في منطقة لعكد بقطاع المحبس، ونقاط تواجدها بمنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس، حسب ذات البلاغ".

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة حفر وجحور جنود الاحتلال المغربي الذين تكبدوا خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

وسوم:

العالم, افريقيا

طالع ايضاً

تواصل هجمات الجيش الصحراوي على تخندقات الجنود المغاربة على طول الجدار الرملي
وحدات الجيش الصحراوي تنفذ هجمات جديدة ضد مواقع تخندقات جيش الاحتلال المغربي
هجمات جديدة للجيش الصحراوي ضد مواقع جيش الاحتلال المغربي
الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي