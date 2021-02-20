شيخي : الشعب الجزائري لن يتنازل أبدا عن ذاكرته

أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة، عبد المجيد شيخي، هذا الخميس، أن الشعب الجزائري "لن يتنازل أبدا عن ذاكرته".

وأوضح شيخي في تصريح للصحافة على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف النشاطات الثقافية والرياضة، نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للشهيد، أن "الشعب الجزائري لن يتنازل أبدا عن ذاكرته لأنها عنوان وجوده و سبب فخره".

و أضاف أن "الجزائر أمام تحديات كبرى فيما يتعلق بالذاكرة، هذه الذاكرة التي يراد لها أن تطمس" كما قال "لن يتنازل عنها الشعب الجزائري"، مشيرا إلى أن الشعوب بدون ذاكرة "جثة هامدة"، حيث دعا الجزائريين إلى الإفتخار بذاكرتهم.

كما دعا شيخي، بالمناسبة، الباحثين في كل المجالات إلى "جمع شتات المعرفة التاريخية ودراستها بموضوعية وبصفة متسلسلة"، مشددا على تنسيق العمل بين المختصين لكتابة التاريخ.