نشرية خاصة: استمرار هبوب رياح قوية على عدة ولايات داخلية وساحلية

يتواصل تسجيل هبوب رياح قوية هذا الأحد في شكل عواصف في بعض الأحيان على عدة ولايات داخلية وساحلية حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض الرؤية محليا نتيجة حبيبات الرمل والغبار، حسبما أشارت اليه نشرية خاصة معدلة ومستخلفة لنشرية سابقة أصدرها أمس السبت الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية المحينة ذات مستوى يقظة برتقالي والتي تمتد صلاحيتها إلى غاية الساعة التاسعة ليلا في كل من بشار وأدرار والنعامة والبيض وسيدي بلعباس ومعسكر وسعيدة وتيارت والأغواط والجلفة والمسيلة وعين الدفلى وتيسمسيلت والبليدة والبويرة وبرج بو عريريج وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية.

وستهب هذه الرياح التي يكون اتجاهها جنوبي- إلى جنوبي غربي بسرعة 60 الى 70 كلم/الساعة مع عواصف قد تصل أو تتجاوز 80 كلم/الساعة في بعض الأحيان، حسب نفس المصدر.

كما تخص هذه الرياح القوية كل من ولايات بسكرة وباتنة وخنشلة (جنوب) وتبسة (جنوب) والوادي.

وتمتد صلاحية هذه النشرية بالنسبة لهذه الولايات من يوم الأحد على الساعة ال18 إلى يوم الاثنين على الساعة ال12.

كما ستبلغ سرعة هذه الرياح التي ستكون جنوبية-شرقية 60 الى 70 كلم/الساعة مع عواصف قد تصل أو تتجاوز 80 كلم/الساعة في بعض الأحيان.