وفاق سطيف يتعادل مع اشانتي كوتوكو ويتأهل إلى دور المجموعات

تأهل وفاق سطيف إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، إثر تعادله أمام فريق اشانتي كوتوكو الغاني بنتيجة 0-0، اليوم الأحد بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، لحساب إياب الدور السادس عشر "مكرر" للمنافسة القارية.

و كان وفاق سطيف قد نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب التي جرت يوم الأحد الماضي بالعاصمة أكرا بواقع (2-1).

وفي وقت سابق من نهار اليوم، تأهلت شبيبة القبائل إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بفضل فوزها على الملعب المالي بنتيجة 1-0 ، في إطار نفس الدور من المنافسة القارية.

وانهزم أشبال المدرب الفرنسي دونيس لافان في لقاء الذهاب (1-2) أمام فريق الملعب المالي بباماكو.

وسجل المدافع بدر الدين سوياد الهدف الوحيد في هذه المواجهة لفائدة "الكناري" مع بداية اللقاء برأسية جميلة (د 5).

وسيتعرف كل من "الوفاق" و "الشبيبة" على منافسيهما في مرحلة المجموعات بعد إجراء عملية سحب القرعة المقررة يوم الاثنين بمقر "الكاف" بالقاهرة (مصر) ابتداء من الساعة 00ر14 بتوقيت الجزائر.