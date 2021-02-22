خبراء للإذاعة: الحراك الجزائري غير مسبوق ومرافقة الجيش له سدت كل محاولات الاختراق

اتفق المتدخلون في برنامج "فوروم" الاذاعة الجزائرية على أهمية إدراج ذكرى الحراك الشعبي لـ 22 فيفري 2019 كيوم وطني في الدستور الجزائري ، كما أثنوا على الدور المميز الذي قام به الجيش الوطني الشعبي في مرافقة و تأمين للجزائريين الذين خرجوا في مسيرات اجتماعية ديمقراطية سلمية غير مسبوقة .

وقال الخبير الدستوري الأستاذ رشيد لوراري " لا يمكن لحراك حضاري بالشكل والمضمون الذي كان عليه حراك22 فيفري 2019 إلا أن يكون بمثابة حدث تاريخي هام أدى وسيؤدي إلى التمييز بين مرحلتين وهو أسلوب جديد من أساليب النضال الجماهيري الشعبي في مواجهة مختلف التحديات وخاصة تلك المتعلقة بالتطور وبالتنمية والعمل على ترسيخ نظام ديمقراطي حقيقي يعكس طموحات وآمال شعبية ".

ويتابع لوراري قائلا " الدستور باعتباره القانون الأسمى للدولة لا يمكن إلا أن يقف وقفة احترام وتقدير من خلال تسجيل هذا الحراك حراكا وطنيا الغرض منه إحداث التغيير بطريقة سلمية وبطريقة حضارية ، ولا يمكن لجاحد إلا أن ينكر دور الجيش في ضمان السلم و سلمية الحراك من خلال تعهد قيادته آنذاك بمرافقة هذا الحراك الأمر الذي أدى إلى عدم تسجيل انحرافات أو إراقة أي قطرة دم وهو شيء جديد لم تعرفه أي دول أو شعوب أخرى ولا الجزائر وقد رأينا الكوارث التي وقعت في قضية السترات الصفراء بفرنسا ... في حين أن الحراك في الجزائر الفتية ديموقراطيا لم تسجل أي قطرة دم " .

من جانبه أوضح الخبير الأمني الدكتور عمر بن جانه أن نجاح الجيش الوطني الشعبي وتمكنه من تأطير الحراك الشعبي في 22 من فيفري 2019 دون تسجيل أحداث شغب أو إسالة قطرة دم لم يرق لبعض الجهات .

وأضاف بن جانه "مرور السنة الثانية للحراك يذكرنا بأن الجيش الجزائري منبته الشعب ، فهو شعبي ليست فيه صفات الجهوية ولا القبلية ولا فوارق اجتماعية ، كما أن الجيش الوطني الشعبي وقف دائما ومنذ الاستقلال الى جانب المجتمع الجزائري في كل الهزات التي عاشها الجزائريون خاصة عندما كان ينتظر أن يفجر الحراك من داخله ".

وحذر الدكتور عمر بن جانه من محاولات زرع البلبة والشك في أوساط الجزائريين بخصوص دور الجيش الشعبي الوطني في المسار الديمقراطي .

وأشار في الخصوص إلى أن كل الحدود الجزائرية تعتبر بؤر توتر لكن أخطرها هي الموجودة في الجهة الغربية ، مضيفا أن الكيان الصهيوني موجود عللا كل الحدود البرية مع الجزائر ولديه عناصر وظيفية إما ارهابية أو جريمة منظمة أوتهريب البشر ومخدرات، لكن وجوده بالجهة الغربية يعتبر أخطر تهديد بالنسبة للجزائر لأنه يحسن الغدر ومعروف بحقده للجزائر ..كما أن الجزائر تبقى الوحيدة التي لم تعلن الهدنة مع الكيان الصهيوني منذ السبعينات بالرغم من المسافة البعيدة التي بينا ،بالإضافة إلى أن أخطر وأكثر العناصر المتطرفة في الجيش الصهيوني هم من المغاربة ومازالوا على تواصل مع النظام المخزن " .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية