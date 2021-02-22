النفط: خام برنت يرتفع إلى 63.39 دولار في لندن

ارتفعت أسعار النفط هذا الاثنين ، مدعومة بإمدادات أمريكية لا تزال معطلة بسبب مرور موجة باردة الأسبوع الماضي ، بينما ارتفعت توقعات قمة أوبك + المقبلة في 4 مارس بين المستثمرين.

وارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال لتسليم أفريل المقبل بنسبة 0.76٪ في لندن مقارنة بإغلاق يوم الجمعة عند 63.39 دولارًا.

وارتفع برميل خام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس والذي يعد آخر يوم للاقتباس منه بنسبة 0.69٪ إلى 59.65 دولار.

وظلت أسعار البرميلين المرجعيين قريبة من مستوياتها القياسية في أكثر من عام التي وصلت إليها الخميس الماضي عند 65.52 دولارًا و 62.26 دولارًا على التوالي ، وهي الأسعار الأعلى منذ جانفي 2020.

تعرضت ولاية تكساس ، رئة الطاقة الأمريكية ، الأسبوع الماضي لكتلة من الهواء البارد قادمة من القطب الشمالي.

ويقول المحللون إن هذه الحالة المناخية القاسية ، التي عاثت فوضى في جنوب ووسط الولايات المتحدة ، أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد بنسبة 40 ٪ ، مما أدى إلى تقلص المعروض ودفع الأسعار إلى الارتفاع.