الجيش الصحراوي يشن هجمات مكثفة على مواقع قوات الاحتلال المغربي

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت مواقع قوات الاحتلال المغربي, على طول الجدار الرملي, حسبما أفاد البيان العسكري رقم 103 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية الاثنين.

و ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) نقلا عن البيان العسكري أن الجيش الصحراوي "نفذ اليوم و أمس الأحد هجمات مكثفة حول من خلالها مساحات واسعةً من الجدار الرملي (جدار العار) المغربي إلى دمار".

وأوضح البيان أن الجيش الصحراوي قصف اليوم, قوات الاحتلال التي شرعت في بناء جدار دفاعي في منطقة أتويزكي, كما تمكن من تدمير إحدى الجرافات التابعة لجيش الاحتلال.

و اضاف بيان وزارة الدفاع الصحراوية أن الجيش الصحراوي نفذ أيضا قصفا استهدف قوات الاحتلال المغربي في كل من منطقة بنكارات بقطاع السمارة و أخرى متمركزة في منطقة أفريرينة بنكارات بقطاع السمارة, كما نفذ قصفا مركز ضد جنود الاحتلال المتخندقين بمنطقة كلب أظليم بقطاع تشلة, مشيرا الى أن جنود الاحتلال المغربي "تكبدوا خسائرَ جسيمةً في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار".

و أوضح البيان أن "قوات معادية خرجت مساء أمس من منطقة طارف بوهندة في اتجاه بولحبال بقطاع أتويزكي في محاولة لبناء جدار لإغلاق المنافذ المؤدية الى داخل التراب المغربي بعد العملية الناجحة التي تم تنفيذها في منطقة آقا", مشيرا إلى أن "وحدات الجيش الصحراوي تصدت لقوات العدو التي تعرضت ليلة البارحة لقصف عنيف".