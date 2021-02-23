واشنطن تعلن دعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في الصحراء الغربية

23/02/2021 - 10:11

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، دعم واشنطن لجهود الأممية لتحقيق السلام في الصراع الطويل في الصحراء الغربية .

وقال برايس في مؤتمره الصحفي هذا الاثنين: "سنواصل دعم مسار الأمم المتحدة لتطبيق حل عادل ودائم لهذا النزاع الطويل الأمد . وسندعم عمل بعثة الأمم المتحدة على الاستفتاء في الصحراء الغربية ومراقبة وقف إطلاق النار وتفادي العنف في المنطقة".

وكان 27 نائبا في الكونغرس طالبوا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس المنصرم بإلغاء قرار سلفه دونالد ترامب حول الصحراء الغربية.

 

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