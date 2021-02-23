أستاذ العلوم السياسية أسامة بوشماخ للإذاعة: الشباب سيقول كلمته في الإنتخابات المقبلة

يتوقع متابعون للشأن السياسي الجزائري أن يحدث الشباب مفاجأة خلال الاستحقاقات السياسية المقبلة مستفيدين من الضمانات المقدمة.

وفي هذا الصدد يرى أستاذ العلوم السياسية أسامة بوشماخ أن الضمانات المقدمة من رئيس الجمهورية عبر التعديل الدستوري الأخير ومشروع قانون الإنتخابات، ستشجع الكثير من الشباب على دخول الإستحقاقات المقبلة وإحداث مفاجة كبرى.

ويعتقد جمال الدين وايني، وهو شاب في الثلاثين من عمره، أن هناك توجه جديد لصناعة الحكومة في الجزائر من خلال إشراك الشباب في الحياة السياسية، مضيفا أن هذا الأمر سيدفعه، كما غيره من الشباب، للمشاركة في الإنتخابات المحلية المقبلة.

يذكر أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، دعا، الخميس الماضي، الشباب إلى المشاركة في الحياة السياسية.

وفي خطاب له وجهه للأمة، قال الرئيس تبون :”أدعو الشباب إلى المشاركة في الحياة السياسية والترشح إلى الإنتخابات التشريعية المقبلة .”

قبل أن يضيف رئيس الجمهورية، بأن الدولة ستتكفل بجزء كبير من حملتهم الإتخابية.”

المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية