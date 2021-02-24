انتخاب لوعيل رئيسا لاتحادية ألعاب القوى

انتخب ياسين لوعيل على رأس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى للعهدة الأولمبية 2021-2024، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي أعيد تنظيمها، الأربعاء بالجزائر، بعدما ألغيت نتائج جمعيتها الأولى المنعقدة في 8 فيفري من قبل لجنة متابعة تجديد الهيئات الرياضية بسبب تسجيلها ل "اختلالات" و "تجاوزات".

وتحصل لوعيل على 31 صوتا مقابل 27 صوتا لمنافسه فريد بوقايس.

كما عرفت الأشغال انتخاب سبعة أعضاء يشكلون المكتب التنفيذي الجديد وهم: حسين بوقندول، الطاهر بخوش، فرحات عزام، العيد بسو، عبد الحميد حومادي، مسعود خليل ومختارية صافي.

وحضر أشغال الجمعية العامة الإنتخابية 62 عضوا من أصل 64 عضوا يشكلون الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

ويخلف لوعيل، وهو رياضي سابق، على رأس الاتحادية عبد الحكيم ديب الذي لم يترشح لعهدة ثانية.

للتذكير، انتخب رئيس رابطة ولاية تيزي وزو، فريد بوقايس، خلال الجمعية العامة الانتخابية الأولى على رأس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، بحصده ل39 صوتا مقابل 33 للرياضي السابق، ياسين لوعيل.

وبعد الطعن الذي تقدم به ياسين لوعيل ضد نتائج الجمعية الانتخابية الأولى، تقرر إعادة عملية الاقتراع من جديد بعد اجتماع لجنة متابعة تجديد الهيئات الرياضية، ومعالجتها طعونا تقدم بها ثلاثة اعضاء بالجمعية العامة وهم، ياسين لوعيل وكمال بن ميسي وسيد علي صخري بسبب "اختلالات" و"تجاوزات" سجلت خلال الجمعية العامة الانتخابية للهيئة الفيدرالية، قبل الإعلان عن عدم شرعية نتائج الانتخابات.