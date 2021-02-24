كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة: المنتخب الجزائري يواجه نظيره الكونغولي يوم 14 مارس

يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 سنة نظيره الكونغولي يوم 14 مارس القادم، ضمن الجولة الأولى عن المجموعة الثانية لنهائيات كأس أفريقيا للأمم-2021 بالمغرب، وفق عملية القرعة التي جرت الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

بعدها، يواجه أشبال الناخب الوطني محمد لاسات نظراءهم من تنزانيا يوم 17 مارس، قبل اختتام الدور الأول أمام نيجيريا يوم 20 مارس.

واقتطع المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة تأشيرة تأهله إلى "كان-2021" بإنهائه لدورة اتحاد شمال إفريقيا، التي جرت بالجزائر من 18 إلى 24 يناير الفارط، في الصدارة.

خلال هذه الدورة، فاز "الخضر" على ليبيا (3-2) قبل التعادل أمام تونس (1-1

وتعود المشاركة الوحيدة للجزائر في هذه الفئة العمرية في نهائيات كأس إفريقيا للأمم إلى سنة 2009 والتي جرت بأرض الوطن، حيث عرفت بلوغ أشبال المدرب السابق عثمان إبرير النهائي أمام غامبيا (خسارة 1-3)

ويتأهل صاحبا المرتبتين الأولى والثانية و أفضل منتخبين متحصلين على المرتبة الثالثة إلى الدور ربع النهائي.

برنامج المجموعة الثانية: الجولة الأولى (14 مارس): نيجيريا - تنزانيا، الجزائر - الكونغو الجولة الثانية (17 مارس): تنزانيا - الجزائر، الكونغو - نيجيريا الجولة الثالثة (20 مارس): نيجيريا - الجزائر، تنزانيا – الكونغو.