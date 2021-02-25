أولمبياد طوكيو 2020 : انطلاق جولة الشعلة يوم 25 مارس

تنطلق جولة الشعلة الأولمبية لدورة ألعاب طوكيو, من مدينة فوكوشيما اليابانية يوم 25 مارس المقبل, مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا, حسب ما أعلنت عنه اللجنة المنظمة للأولمبياد هذا الخميس.

وكشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عن الإجراءات التي ستطبق خلال الجولة التي تستمر 121 يوم, والتي ستنطلق من مركز تدريب كرة القدم "جي-فيلدج" بالقرب من محطة فوكوشيما النووية, والتي شهدت قبل عشر سنوات أسوأ حادث نووي عرفته اليابان.

وقال المنظمون في بيان لهم إن المبادئ التوجيهية "تمت صياغتها لضمان حماية جميع المشاركين في جولة الشعلة الأولمبية, من المشجعين و المشاهدين, بالإضافة إلى السكان المحليين".

ويحمل الشعلة بالتعاقب عشرة آلاف شخص عبر جميع المحافظات الـ 47 في اليابان, على أن تنتهي الجولة في الحفل الافتتاحي لأولمبياد طوكيو يوم 23 جويلية.

وكان من المقرر أن تنطلق جولة الشعلة الأولمبية في 26 مارس 2020, لكن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية قررتا قبل ذلك الموعد بيومين, تأجيل أولمبياد طوكيو-2020 إلى العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو لغاية 8 أوت 2021, وتعقبها دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة من 24 أوت إلى 5 سبتمبر.