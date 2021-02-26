منطمة الصحة العالمية تدعو للتحرك لتوفير الأوكسجين لمرضى كورونا

دعا المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، إلى التحرك بشكل أسرع لتوسيع نطاق مد الأكسجين إلى المرضى في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التى تعانى من ازمة في امدادات هذا العلاج المنقذ للحياة وذلك من خلال الحلول الشاملة التى تركز على المريض والتي تعمل على تحسين النتائج السريرية.

وأضاف في تصريح للصحافة هذا الخميس أن فرقة عمل تجمع بين المنظمة ومنظمة يونيتيد وشريكها ويلكوم ستعمل على زيادة مستوى الأكسجين من خلال المزيد من الابتكار والتمويل والسعة.

وأشارت المنظمة الدولية الى ان أكثر من نصف مليون شخص فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يحتاجون الى علاج بالأكسجين كل يوم كما يتزايد الطلب، مضيفة أن التقييمات الجديدة تظهر الحاجة إلى 90 مليون دولار من التمويل الفوري لتلبية الاحتياجات العاجلة فيما يصل الى 20 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل وحيث ستقدم يونيتيد وويلكوم 20 مليون دولار منها.

ونوهت المنظمة الدولية الى أنه ومنذ بداية الوباء أصبح الحصول على الأكسجين بتكلفة ميسورة ومستدامة يمثل تحديا متزايدا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيرة إلى أن وباء كورونا فرض ضغوطا هائلة على النظم الصحية حيث نفذ الأكسجين فى العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مما أدى الى وفيات يمكن الوقاية منها.

وقالت المنظمة ان الأكسجين دواء أساسى وبالرغم من كونه حيويا للعلاج الفعال لمرضى كورونا فى المستشفيات إلا أن الوصول إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل محدود بسبب التكلفة والبنية التحتية والحواجز اللوجستية، كما أنه غالبا ما لا تستطيع المرافق الصحية الوصول إلى الأكسجين الذي تحتاجه.

وأضافت المنظمة أن التقديرات تشير إلى أن المرضى يحتاجون حاليا إلى حوالى 1.1 مليون اسطوانة اكسجين يوميا حيث أبلغت 25 دولة عن زيادة فى الطلب معظمها في افريقيا.

حصيلة الوفيات العالمية الناجمة عن كورونا تتخطى 2.5 مليون

ذكر مركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكنز أن إجمالي الوفيات العالمية الناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تخطى 2.5 مليون.

وأظهرت بيانات المركز أن إجمالي الوفيات وصل إلى 2501626، بعدما وصل إجمالي الإصابات بالمرض على مستوى العالم إلى 112.7 مليون حالة على مستوى العالم، حتى الساعة 12:24 ظهرا بالتوقيت المحلي (1724 بتوقيت غرينتش).

وتظل الولايات المتحدة أكثر الدول المتضررة من المرض على مستوى العالم بعدما سجلت 28348259 إصابة و506500 وفاة ناجمة عن الإصابة بالمرض، وهو ما يمثل أكثر من 25 بالمئة من إجمالي الإصابات العالمية وأكثر من 20 بالمئة من إجمالي الوفيات العالمية.

وسجلت البرازيل 249957 حالة وفاة بالمرض، وتخطت المكسيك الهند لتحتل بذلك المركز الثالث بين أكثر الدول المتضررة من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض بواقع 182815.

وتتضمن الدول التي تخطى عدد الوفيات بها 80 ألفا، الهند وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية

