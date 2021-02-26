﻿ الاحتلال الصهيوني يطلق النار على الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا الجمعة، النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، كما هاجمت المزارعين الفلسطينيين في شمال شرق مدينة خانيونس بجنوب قطاع غزة بالرصاص والقنابل الصوتية, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية .

وذكرت الوكالة أن زوارق الاحتلال الحربية قامت إطلاق الرصاص على مراكب الصيادين، وهي على بعد ستة أميال قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وفتحت صوبها خراطيم المياه ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في مركب صيد على الأقل.

كما هاجمت قوات الاحتلال المزارعين وهم في أراضيهم الزراعية بمنطقة (القرارة) بشمال شرق خانيونس، بالرصاص وقنابل الصوت وأرغمتهم على ترك الأراضي ومغادرة المكان دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين.

وتتعمد قوات الاحتلال الاعتداء يوميا على الصيادين في بحر غزة، واستهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنعهم من ممارسة مهنة عملهم.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية