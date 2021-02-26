سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، حسبما نقلت مصادر محلية فلسطينية .

وأوضحت ذات المصادر عن مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة قوله "إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان من مغرب أمس الخميس وسيتواصل المنع حسب ما ورد إلينا حتى أذان عشاء غد السبت، بزعم تأمين احتفال المستوطنين بما يسمونه عيد المساخر".

و اعتبر مدير الحرم الابراهيمي هذه الإجراءات تعديا على حرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية كافة.

و في اطار اعتداءاتها ، هاجمت قوات الاحتلال اليوم أراضي الفلسطينيين الزراعية الحدودية شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالرصاص والقنابل الصوتية.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة ، أن قوات الاحتلال هاجمت المزارعين وهم في أراضيهم الزراعية بمنطقة القرارة شمال شرق خان يونس بالرصاص وقنابل الصوت وأرغمتهم على ترك الأراضي ومغادرة المكان دون ان يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعي .