باتنة : المهرجان السينمائي الدولي إيمدغاسن من الفاتح إلى الرابع مارس المقبل

تحتضن مدينة باتنة انطلاقا من مساء الفاتح مارس المقبل فعاليات مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي الذي سيدوم أربعة أيام، حسب ما استفيد اليوم الجمعة من محافظة التظاهرة.

وسيحتضن مسرح باتنة الجهوي الدكتور صالح لمباركية حفل انطلاق التظاهرة السينمائية الذي سيشهد -حسب ذات المصدر- تقديم الأعمال المشاركة الدولية والوطنية إلى جانب تكريم وجوه سينمائية من باتنة وخارجها.

وسيتنافس على درع مهرجان إيمدغاسن، المنظم من طرف التعاونية الثقافية اللمسة، أربعة عشر فيلما روائيا قصيرا من ثلاثة عشر دولة فيما يخص المسابقة الدولية و اثنا عشرة فيلما من تسع ولايات فيما يتعلق بالمسابقة الوطنية، وفق ذات المحافظة.

وستقدم العروض المتنافسة في سينيماتيك باتنة (قاعة الأوراس) الكائنة بوسط المدينة، على أن تكون مناقشة الأفلام مفتوحة مع الجمهور والسينمائيين، يضيف المصدر، مشيرا إلى أن التظاهرة ستتخللها أيضا عروض أفلام رسوم متحركة قصيرة للأطفال بتقنية العرض القديمة بقاعة عروض المسرح الجهوي الدكتور صالح لمباركية.

وستقام على هامش المهرجان ورشات تدريبية لمهن السينما لفائدة الشباب الهاوي لهذا الفن بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة يشرف على تأطيرها مختصون في الميدان.

و من المنتظر أن تنظم جولات سياحية إلى بعض المواقع الأثرية والطبيعية بالولاية لفائدة المشاركين في المهرجان، وفق ذات المصدر.