وزيرة الثقافة تستعجل استصدار " دفتر شروط جديد " لضبط عملية تنظيم المهرجانات

جاء في بيان لوزارة الثقافة و الفنون ، أمس الخميس ، أن السيدة مليكة بن دودة ، قد شددت على ضرورة استصدار "دفتر شروط جديد " وبصورة "إستعجالية" بهدف تنظيم وضبط عملية تنظيم المهرجانات الثقافية والفنية في الجزائر، بما يراعي خطة عقود النجاعة ورؤية القطاع المعتمدة أساسا على العناية بالاقتصاد الثقافي .

وأشار البيان أن وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، استعجلت خلال اجتماع أمس الخميس ضم إطارات القطاع لبحث بعث التظاهرات الثقافية والفنية الكبرى وضبط الأجندة الثقافية لشهر رمضان المبارك وشهر التراث،" استصدار دفتر شروط جديد يُنظم ويضبط عملية تنظيم المهرجانات، بما يراعي خطة عقود النجاعة ورؤية القطاع المعتمدة أساسا على العناية بالاقتصاد الثقافي، مع ضرورة إشراك بقية القطاعات بما فيها الجماعات المحلية".

وأبرزت الوزيرة ضرورة " تحقيق الأهداف المحلية والدولية للمهرجانات بما يجعلها إضافة نوعية تعيد الاعتبار للفعل الثقافي الجاد، وتعتني في المقام الأول بالفنانين الجزائريين والمواهب الشبانية"، يضيف ذات البيان.

وفي هذا الصدد، حثت السيدة بن دودة على "إشراك الشباب والطلبة ولاسيما في أقسام ومعاهد الفنون وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة في تنظيم المهرجانات كتوظيفهم بصفة مؤقتة أو كمتربصين متطوعين، بمناسبة كل طبعة من أجل منحهم فرص المشاركة والتكوين".

وحسب ذات البيان وجهت، وزيرة الثقافة والفنون، إطارات القطاع والمشرفين على المؤسسات تحت الوصاية إلى اعتماد معايير "حسن الانتقاء والاحترافية في الأداء والكفاءة في التأطير والتكوين" مشددة على " التزام الشفافية في التسيير، بما يحمي المرفق العام، ويجنب هدر الإنفاق ويخدم أهداف الإنعاش الاقتصادي و يطور الفنون والإنتاج الثقافي".