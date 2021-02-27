تمنراست: حجز أكثر من 39.000 قرص مهلوس وتوقيف أشخاص

﻿حجزت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست 39.047 قرص لمنتجات صيدلانية مضرة بالصحة العمومية أدخلت عن طريق التهريب وتوقيف ثلاثة (3) أشخاص متورطين في هذه القضية،حسبما علم هذا السبت لدى خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية.

وتعود حيثيات القضية إلى استغلال معلومات تفيد بوجود محل تجاري بحي " تهقارت" بوسط مدينة تمنراست يمارس مالكه نشاط الإتجار بمواد صيدلانية مضرة بالصحة العمومية،حسب ذات المصدر.

وتم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست استصدار إذن بتفتيش المحل التجاري المذكور،مما سمح بحجز 39.047 قرص من منتجات صيدلانية مضرة بالصحة العمومية مستوردة عن طريق التهريب لغرض البيع والمتاجرة بها،وألقي القبض على ثلاثة متورطين في هذه القضية.

وقدم الموقوفون أمام الجهات القضائية المختصة التي صدرت في حقهم حكم سنة حبس غير نافذ،وغرامة مالية وفق ذات المصدر.

المصدر :وكالة الأنباء الجزائرية