دور النخب و المجتمع المدني في تقوية الرابطة "جيش -أمة" محور يوم دراسي بتمنراست قريبا

يرتقب تنظيم يوم دراسي حول "دور النخب و المجتمع المدني في تقوية الرابطة جيش-أمة" في القريب بتمنراست، حسب ما أفاد به اليوم السبت المنظمون.

و ينتظر أن يشارك في هذا اللقاء الذي سينظم في إطار إحياء الذكرى الثانية لليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الجيش و شعبه من أجل الديموقراطية ثلة من الأساتذة الجامعيين وفاعلين جمعويين.

وستناقش جملة من المحاور ذات الصلة بأهمية تعزيز الرابطة بين الجيش و الشعب و إعداد دراسات و أبحاث أكاديمية حول هذا الموضوع وتسليط الضوء على دور النخب و فعاليات المجتمع المدني في تقوية هذه الرابطة خاصة في مثل هذه الظروف التي تتميز بتوترات إقليمية، كما أوضحت لجنة التنظيم للجمعية الثقافية الاجتماعية لتفعيل المجتمع المدني بتمنراست، الجهة المنظمة.

ويتوخى من هذا اليوم الدراسي أيضا إبراز التهديدات التي تواجه النسيج المجتمعي الداخلي وتأثيرها على طبيعة العلاقة بين الأفراد ومختلف مؤسسات الدولة وخاصة الجيش الوطني الشعبي، و السعي إلى اقتحام مختلف الفاعلين لتجسيد التوصيات التي ستتوج أشغال هذا اللقاء، وفق ذات المصدر.

وينتظر أن تتركز تلك التوصيات على أهمية تحسيس الشباب و فعاليات المجتمع المدني حول ضرورة الإلمام بشروط رفع درجات الوعي الوطني و العمل على تبني عمل جواري من أجل ترقية الحس الوطني و شروط تحصين الجبهة الداخلية، خاصة بالمناطق الجنوبية التي يشهد محيطها الجيوسياسي توترات أمنية كبيرة، حسب المنظمين.

المصدر : وأج