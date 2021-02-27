اتصالات الجزائر توقع اتفاقية لإنشاء وتجهيز وحدة لمكافحة السرطان بمستشفى بني مسوس

أشرف ،هذا السبت ، كل من وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية ، إبراهيم بومزار، ووزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات ، عبد الرحمن بن بوزيد، وكذا كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح ، التوقيع على اتفاقية تهدف إلى إنشاء و تجهيز وحدة لمحاربة و مكافحة السرطان على مستوى مستشفى بني مسوس من طرف مؤسسة إتصالات الجزائر.

وخلال الندوة التي أقيمت بوزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، أعرب الوزيران ، أن هذه الوحدة ستمكن من تعزيز الجهود المبذولة في مجال التكفل بمرضى السرطان و توفير الإمكانيات اللازمة لهذا الغرض،

من جهته شدد إبراهيم بومزار ، أن هذا المسعى الذي يجري تكريسه على مستوى القطاع يأتي في إطار ترشيد استعمال الأموال العمومية.

كما عرف اللقاء إصدار طابعين بريديين يهدفان إلى التعريف بمخاطر وباء كوفيد 19 و الدعوة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى عملية التلقيح ضد الوباء.

وفي نهاية اللقاء الذي حضرته مختلف وسائل الإعلام و ممثلين عن قطاع الصحة والبريد والمواصلات تم تكريم بعض ممثلي الجيش الأبيض، نيابة عن كافة زملائهم عبر التراب الوطني، عرفانا بالمجهودات التي أبانوا عليها خلال جائحة وباء كوفيد-19 ، مما ساهم في الانخفاض المحسوس في عدد الإصابات بالجزائر .

المصدر : مليتيمديا الإذاعة الجزائرية - كمال علوي