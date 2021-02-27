﻿كورونا: 155 إصابة جديدة و 134 حالة شفاء و2 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، هذا السبت عن تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و2 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 134 مريضا للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 112960شخص من بينها 155 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة) بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 77976 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2979 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، يتواجد حاليا 18 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 16 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و27 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات .

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية