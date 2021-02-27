الجزائرية أمينة روبة تفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للتجديف داخل القاعة

﻿نالت الجذافة الجزائرية أمينة روبة، هذا السبت، الميدالية البرونزية تخصص 500 متر للوزن الخفيف، في بطولة العالم للتجذيف داخل القاعة عن بعد، والجارية بين 23 و 27 فبراير الجاري.

وقطعت روبة المسافة في زمن قدره 1د 38 ثا 1 جزء بالمائة خلف البريطانية آنا هوق دافيس (1د 36 ثا 6 ج/م) و التونسية كريمي خديجة (1د 37ثا 3 ج/م).

هذه الميدالية هي الثانية للجزائرية في هذه المنافسة التي تختتم اليوم السبت بعد التي أحرزت عليها يوم الأربعاء في تخصص 2000 متر للوزن الخفيف فئة الأساتذة (30-39 سنة).

من جهته توج مواطنها سيد علي بودينة بالميدالية البرونزية لتخصص 2000 متر خفيف بتوقيت قدره 6د 12 ثا 3 اجزاء من المائة خلف صاحب اللقب الألماني فلوريان رولر ( 6د 09ثا و 4 أج.م) و الإيطالي مارتينو غوريتي ( 6د 10ثا و 7 أج.م).

ويشارك 10 جذافين من المنتخب الوطني في المسابقة العالمية، التي استقطبت 935 جذاف يمثلون 63 بلدا.

وتعد الاتحادية الدولية للتجذيف، من بين الهيئات الدولية القلائل التي نجحت في تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية الافتراضية، -بسبب جائحة كورونا- الصعبة من الناحية التقنية باعتبارها شبيهة ببطولات العالم المقامة سابقا.