﻿ زيمبابوي: تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

أكد سفير جمهورية زيمبابوي لدى الجمهورية الصحراوية ، فوسوموزي نتونغا هذا السبت، دعم بلاده لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مجددا دعوته الى الامم المتحدة لتطبيق قراراتها في ما يتعلق بتنظيم الاستفتاء.

وقال الدبلوماسي الزيمبابوي الذي قدم اوراق اعتماده اليوم الى الرئيس الصحراوي, ابراهيم غالي, في تصريحات اعلامية على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى 45 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية, ان الحضور جاء لدعم الشعب الصحراوي لشجاعته و التزامه بقضيته, مضيفا "نحن ملتزمون بمواصلة دعم الشعب الصحراوي في حقه في تقرير المصير".

وتابع يقول, إنه "حق اساسي بالنسبة لنا", داعيا الامم المتحدة, و الاتحاد الافريقي ل"دعم هذا الحق بقوة".

انه من المعروف- يضيف ذات السفير- في القانون الدولي, ان القضية الصحراوية من الاقاليم غير مستقلة وهي مسألة تصفية استعمار.

و ختم الدبلوماسي بدعوة الامم المتحدة مجددا, لتطبيق قرارتها في الصحراء الغربية, و تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي, معربا عن امله في أن تقوم الامم المتحدة بتعيين مبعوث اممي خاص في الصحراء الغربية من اجل ان يقوم بدعم هذه العملية و الدفع بعملية تنظيم الاستفتاء.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية