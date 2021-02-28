رابطة أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد يستهدف الإطاحة بصن داونز لاعتلاء الصدارة

يستضيف شباب بلوزداد هذا الأحد نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بملعب دار السلام بتانزانيا بداية من الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، بهدف التربع على صدارة ترتيب المجموعة الثانية لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم، بمناسبة اجراء الجولة الثانية.

وكان من المقرر أن تلعب هذه المباراة يوم الثلاثاء الماضي بالجزائر، قبل أن يتم تأجيلها وتغيير مكان إجرائها بطلب من النادي العاصمي، بسبب مخاطر نقل العدوى بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا، حيث تعرف جنوب إفريقيا حاليا موجة ثانية من الجائحة التي تسببت فيها سلالة محلية أكثر عدوى.

وصرح لاعب الشباب، شمس الدين نساخ قائلا أن "المباراة ستكون صعبة، سنعمل كل ما في وسعنا للعودة بنتيجة إيجابية. حضرنا جيدا لهذا الموعد، ونتمنى أن نواصل في حصد النقاط لتألق في هذه المنافسة القارية".

وبخصوص التعداد، سيكون المدرب الفرنسي للشباب، فرانك دوما، محروما من عدة مهاجمين على غرار هداف الفريق، حمزة بلحول وخالد بوسليو ومحمد أمين سويبع بسبب الإصابة، بالإضافة للبنيني مارسلن كوكبو المعاقب.

وسيواجه شباب بلوزداد تشكيلة ماميلودي العنيدة التي لم تنهزم منذ 20 مباراة في كل المنافسات، مسجلة 37 هدفا مقابل 10 أهداف فقط دخلت شباكها.

وسيدير المباراة الحكم المالي بوبو تراوري، بمساعدة عمر سانو من بوركينافاسو ومختار سالي من النيجر.

وفي اللقاء الثاني لنفس المجموعة، تعادل فريقا تي بي مازمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) والهلال السوداني يوم الاربعاء الفارط بالخرطوم بنتيجة بيضاء 0-0.

للتذكير، عرفت الجولة الأولى التي جرت يومي 12 و 13 فيفري الجاري، تسجيل شباب بلوزداد لتعادل ثمين 0-0، على ميدان تي بي مازمبي الكونغولي، بينما تغلب نادي ماميلودي صن داونز بميدانه على الهلال السوداني بنيتجة 2-0.