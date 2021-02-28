رابطة أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد يسقط بخماسية أمام ماميلودي صن داونز

تلقى شباب بلوزداد خسارة قاسية (5-1) أمام نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي هذا الأحد بملعب دار السلام بتانزانيا في إطار الجولة الثانية من منافسة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

وكان أشبال المدرب الفرنسي فرنك دوما يعولون كثيرا على هذه المواجهة لاعتلاء صدارة المجموعة الثانية لكن كل أمالهم تبخرت أمام هذا المنافس القوي الذي لم يجد عناء كبيرا لدك شباك الحارس غايا بخمسة أهداف كاملة تناوب على تسجيلها كل من ثيمبا زواني في الدقيقة 5 عن طريق ضربة جزاء وبيتر شالوليلي في الدقيقة 48 وثيمبا زواني في الدقيقة 75 وليبوهانغ مابوي في الدقيقة 75، ليختم كيرميت إيراسموس مهرجان الأهداف بإصابة خامسة في الدقيقة 89.

أما هدف الوحيد لشباب بلوزداد سجله أمير سعيود في الدقيقة 44.

وبعد إجراء مواجهات هذه الجولة انفرد فريق ماميلودي صن داونز بالمرتبة الأولى برصيد 6 نقاط، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب فريق تي بي مازمبي برصيد نقطتين، أما الهلال السوداني فقد حل ثالثا برصيد نقطة واحدة مع أفضلية الأهداف مقارنة بشباب بلوزداد الذي يقبع في المرتبة الرابعة.

وفي اللقاء الثاني لنفس المجموعة، تعادل فريقا تي بي مازمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والهلال السوداني يوم الاربعاء الفارط بالخرطوم بنتيجة بيضاء 0-0.

للتذكير، عرفت الجولة الأولى التي جرت يومي 12 و 13 فيفري الجاري، تسجيل شباب بلوزداد لتعادل ثمين 0-0، على ميدان تي بي مازمبي الكونغولي، بينما تغلب نادي ماميلودي صن داونز بميدانه على الهلال السوداني بنيتجة 2-0.

وكان من المقرر أن تجرى المباراة بالجزائر، الثلاثاء الماضي، غير أن اللقاء تأجل إلى يوم الأحد وذلك بعدما رفضت السلطات الجزائرية استقبال صن داونز، بسبب إجراءتها الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد، لا سيما بعد انتشار السلالة الجديدة من الفيروس بجنوب إفريقيا، ليتقرر نقل المباراة إلى دار السلام في تنزانيا.