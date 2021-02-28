كورونا: 132 إصابة جديدة، 122حالة شفاء و4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل122 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح د فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 113.092شخص من بينها 132 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 0.3 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 78098شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2983 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 25 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و19 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 4 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات .

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.