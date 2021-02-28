وزارة العدل تسهل الإطلاع على منشورات "مجلة المحكمة العليا" إلكترونيا

بات بإمكان المتخصصين في العلوم القانونية وذوي المهن القانونية الإطلاع على القرارات الصادرة عن المحكمة العليا المنشورة في أعداد "مجلة المحكمة العليا" إبتداء من سنة 1989 إلى غاية 2019 بما في ذلك المقالات العلمية والدراسات ذات الصلة بالقانون والقضاء.

وأوضحت وزارة العدل، في بيان، اليوم الأحد، أنه يمكن الإطلاع على ذلك بالدخول إلى الموقع الرسمي للمحكمة العليا coursupreme.dz والنقر على "منشورات" في عمود المهام وتحميل عدد أو عدة أعداد من المجلة.

و يجد القارئ في متناوله – حسب البيان- "دليل البحث في مجلة المحكمة العليا" الذي وضعته المحكمة العليا حيز العمل خلال شهر فبراير الجاري، ويتضمن جميع مبادئ القرارات المنشورة منذ العدد الأول الصادر سنة 1989 إلى غاية الإصدار الأخير المتمثل في العدد الثاني لسنة 2019.

كما يتضمن هذا الدليل ترتيبا أبجديا لمواضيع المبادئ القانونية المنشورة، ويشكل بذلك أداة عمل هامة لممتهني العمل القضائي والباحثين والجامعيين وكل المهتمين بالشؤون القانونية.

بالإضافة إلى ذلك يتيح موقع الأنترنت للمحكمة العليا الإطلاع، عبر شريط المهام، على قرارات المحكمة العليا مصنفة حسب الغرف وحسب المواضيع بما في ذلك لجنة التعويض والغرف المجتمعة والغرف المختلطة.

بالنسبة لعالم التجارة والأعمال، أشار البيان إلى أنه يمكن الإطلاع على القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية والبحرية والغرفة الإجتماعية مرتبة حسب المواضيع، مما يسمح بإعطاء رؤية عن التطبيقات القضائية للأحكام القانونية وهو ما يساهم في التعريف أكثر بالقانون الجزائري لفائدة المتعامل الإقتصادي الجزائري والأجنبي .

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية