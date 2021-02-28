الرئيس تبون يأمر باستحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة

﻿ أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، باستحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة على الميدان في كل المجالات، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن الرئيس تبون أمر باستحداث "وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة على الميدان في كل المجالات، لوضع الحلول والتجاوب مع انشغالات المواطنين"، مؤكدا على ضرورة "التمييز بين التوسع العمراني للمدن وبين مناطق الظل المنتشرة في المناطق الفقيرة والقرى والمداشر".

للإشارة، فقد تضمن جدول أعمال المجلس، إلى جانب الاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي، دراسة عروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، التجارة، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الصناعة الصيدلانية والصيد البحري والمنتجات الصيدية.