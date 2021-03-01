جائزة البوكر 2021 : ثلاثة أعمال روائية جزائرية ضمن القائمة الطويلة

اختيرت ثلاثة أعمال روائية جزائرية وهي" طير الليل" لعمارة لخوص و " عين حمورابي " لعبد اللطيف ولد عبد الله و " جيم " لسارة النمس, ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2021 التي تضم 16 عملا روائيا , حسب ما أعلن عنه الاثنين منظمو الجائزة .

وستتنافس النصوص الروائية الجزائرية " طير الليل " ( منشورات الحبر) و" عين حمورابي " (منشورات " دار ميم ") و " جيم " (دار الآداب) التي اختيرت ضمن القائمة الطويلة للبوكر العربية دورة 2021,التي تضم 16 رواية أخرى على غرار " الاشتياق للجارة " لحبيب السالمي (تونس), "بساتين البصرة " لمنصورة عز الدين (مصر) , " وقاف قاتل , سين سعيد " لعبد الله البصيص (الكويت ), " علب الرغبة " عباس بيضون (لبنان), " بنت دجلة " لمحسن الرملي (العراق), "فاكهة للغربان" لأحمد الزين (اليمن) وغيرها.

وقد أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر 2021)عن قائمة الروايات المرشحة للقائمة الطويلة لدورتها 2021 , لكتاب من 11 بلدا تتراوح اعمارهم ما بين 31 و 75 سنة ,صدرت خلال الفترة --يوليو 2019 إلى غاية أغسطس 2020 , وتم اختيارها من بين 121 رواية ترشحت للمشاركة حيث تناولت الجائزة تيمات ومواضيع مختلفة ذات صلة بواقع العالم العربي اليوم , من معاناة العراق وانتشار الجماعات المتطرفة إلى وضع المرأة في العالم العربي وتنحو ثلاث روايات من القائمة في منحى بوليسي , ارتكبت جرائمها على خلفية حروب وصراعات في المنطقة .

ومن المنتظر الإعلان يوم 29 مارس الجاري عن اختيار عناوين القائمة القصيرة للجائزة من قبل لجنة التحكيم التي يترأسها الشاعر اللبناني شوقي بزيغ فيما سيتم الكشف عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية في دورتها الرابعة عشر يوم 25 مايو القادم والتي تقدر قيمتها 50 ألف دولار أمريكي .

و فقد فاز الروائي الجزائري عبد الوهاب عيساوي بجائزة" البوكر في طبعتها 2020? عن روايته "الديوان الإسبرطيي" الصادر عن "دار ميم".