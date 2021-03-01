كورونا: 163 إصابة جديدة, 136 حالة شفاء و 4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 136 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 113.255 شخص من بينها 163 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 0,4 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 78.234 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2987 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.