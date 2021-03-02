منسق العلاقات العربية الاوروبية بالبرلمان الألماني للإذاعة: ألمانيا تعتبر أن للصحراء الغربية الحق في الإستقلال

اعتبر منسق العلاقات العربية الاوروبية بالبرلمان الألماني عبد المسيح الشامي التصرف المغربي بقطع العلاقة مع السفارة الألمانية بالرباط بـ "غير دبلوماسي"، مؤكدا أن ألمانيا ترى أن للصحراء الغربية كل الحق في أن تكون دولة مستقلة .

وكان المغرب قرر "تعليق كل أشكال التواصل" مع سفارة ألمانيا في الرباط، بسبب ما اعتبره "تباينات عميقة مع برلين في ملفات عدّة، من بينها قضية الصحراء الغربية.

وقال عبد المسيح الشامي، في تصريح خاص لإذاعة الجزائر الدولية :" كوني جزء من عالم السياسة في ألمانيا فإن ألمانيا لا تتصرف بهذا المنطق البعيد كل البعد عن المنطق ولا أعتقد أن ألمانيا سترد بالمثل بشكل أو بآخر، و لن تنجر إلى المهاترات على الطريقة المغربية في هذا السياق".

وأوضح أن "هناك مواقف متشنجة بين البلدين فيما يخص هذا الملف بالتحديد" مبرزا أن " ألمانيا تعتبر الصحراء الغربية لها الحق في أن تكون دولة مستقلة بشكل أو بآخر، والمعتاد عن السياسات الألمانية أنها تنأى بنفسها عن إجراءات وقرارات يمكن أن تؤدي، كما هو حال قضية الصحراء الغربية اليوم، في ظلم شرائح كبيرة من المجتمعات وإلى تغيير خرائط العالم وضم دول إلى دول آخرى".

المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية