الديوان الوطني للخضر والفواكه يشرع في اخراج 250 طن من البطاطا للاسواق

أرجع الفلاحون والتجار باسواق الجملة للخضر والفواكه الارتفاع الذي شهدته اسعار البطاط مؤخرا الى عدة عوامل اهمها الاضطرابات الجوية الاخيرة المتعلقة بالعواصف الرملية التي منعت العديد من الممولين من التنقل الى الولايات الجنوبية ، مؤكدين ان الانتاج موجود ومتوفر باسعار معقولة ابتداء من يوم امس.

ولمواجهة هذا الارتفاع، قامت مصالح الديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم باخراج 250 طن من مخزون البطاطا لتوزع على 14 ولاية، وقال ممثل للديوان في تسجيل للقناة الاولى "عملنا على اخراج المخزون لكي لا يكون هناك انعكاس سلبي على القدرة الشرائية حاليا نقوم على مستوى منطقة حمادي باخراج البطاطا من متعامل يملك ما يفوق 5 الاف طن و كمرحلة اولى سيتم اخراج 250 طن والعملية ستمتد الى غاية 15 من شهر افريل ".

المصدر : ملتميديا الإذاعة الجزائرية