تذبذب في التموين بالماء الشروب بــ13 بلدية بكل من تيبازة و غرب العاصمة

ستشهد عملية التموين بالماء الشروب ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء تذبذبا ب13 بلدية بإقليم كل من ولايتي تيبازة والجزائر العاصمة بسبب أشغال صيانة على مستوى محطة فوكة لتحلية مياه البحر، حسب ما أفاد به بيان لشركة المياه والتطهير الجزائر "سيال".

وأعلن بيان للشركة على صفحتها الرسمية للفايسبوك، عن قيام شركة "مياه تيبازة" القائمة على إستغلال محطة تحلية مياه البحر "فوكة" ببرمجة توقيف تام للمحطة لمدة 06 ساعات بداية من الساعة 22:00 من ليلة اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 04:00 من صباح غد الأربعاء، وهذا من أجل القيام بأشغال صيانة تصحيحية.

وأضاف البيان أن هذا التوقف سيسبب تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب ب10 بلديات شرق ولاية تيبازة تتمثل في كل من القليعة وفوكة وعين تقورايات ودواودة والشعيبة وبوسماعيل وبوهارون وحطاطبة وخميستي.

كما ستتسبب هذه الأشغال كذلك في تذبذبات ببلديات غرب ولاية الجزائر وهي كل من المعالمة وزرالدة وسطاوالي وعين البنيان.

و طمأن ذات البيان ان شركة "سيال" ستبذل كل جهدها لتعويض العجز المسجل من خلال الاستنجاد بمحطات إنتاج مياه الشروب الأخرى.

كما تطمئن الشركة زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية بأنّ استئناف عملية التزويد بالماء الشروب سيتم تدريجيا عند نهاية أشغال شركة "مياه تيبازة ".

من جهة اخرى، تنصح الشركة زبائنها بترك إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض لبضع دقائق لطرد أي هواء قد يكون في قناة الربط الخاصة بهم وذلك بعد إعادة التزويد بالماء الشروب.

المصدر : وأج