﻿﻿ عرقاب : على مجمع سونلغاز توفير خدمة عمومية ذات جودة لفائدة المواطنين

دعا وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) إلى العمل على توفير خدمة عمومية ذات جودة لفائدة المواطنين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاءت هذه التوجيهات، خلال اجتماع ترأسه عرقاب بمقر المديرية العامة لسونلغاز ضم الرئيس المدير العام للمجمع ، شاهر بولخراص والاطارات المركزية ورؤساء مختلف المؤسسات والفروع التابعة للمجمع ، يضيف نفس المصدر.

وخلال هذا الاجتماع، وجه الوزير تعليمات تقضي أيضا بربط القطاع الفلاحي والقطاعات المنتجة وكذا المستثمرين الصناعيين بمزيج من الطاقات، سواء كانت تقليدية او متجددة أو جديدة، "كونها تمثل العصب الحقيقي للانطلاقة الاقتصادية"، حسب البيان.

وشدد في نفس السياق ، على ضرورة "عمل المجمع على خلق مزيج طاقوي متنوع يسمح بالتأمين الامثل للطاقة في المستقبل والذي سيبعث بميدان جديد في البلاد، خلاق للثروة والطاقة ولمناصب العمل في نفس الوقت"، مبرزا انه يتعين على "المجمع ان يكون "ضامنا حقيقيا وفعالا ومستمرا للخدمة العمومية وبالجودة المطلوبة".

كما ثمن عرقاب الجهود المبذولة من طرف عمال وإطارات سونلغاز في الفترة الوبائية الصعبة من كوفيد-19، مذكرا ان المجمع اثبت في هذه الجائحة " قدرته الكبيرة في العمل وتأمين الطاقة للأمة وضمانها حتى في أصعب الفترات".

وفي هذا اللقاء، تم عرض الحصيلة العامة للمجمع، آفاق وتحديات سونلغاز وبرنامج استثمار المجمع على المدى القصير والمتوسط، وكذا الاستراتيجية العامة للمجمع ودور المؤسسة في إنجاح وتفعيل عملية الانتقال الطاقوي في الجزائر.

كما تم تقديم رؤية المجمع الدولية وتواجدها خارج الوطن وبالأخص الإقليمية منها وتطوير المزيج الطاقوي في الجزائر بدعم الطاقات المتجددة والجديدة.