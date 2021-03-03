هبوب رياح قوية الأربعاء و الخميس بعديد من ولايات جنوب البلاد

03/03/2021 - 11:18

ستشهد عدة ولايات جنوب البلاد يومي الأربعاء والخميس هبوب رياح قوية وتطاير للرمال محليا, متسببة في تقليص الرؤية, حسبما  جاء في نشرية خاصة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و أوضحت النشرية أن الولايات المعنية بدرجة تأهب برتقالية هي غرداية المنيعة  و الاغواط و جنوب البيض  و جنوب الجلفة و اليزي و ورقلة و الواد و تقرت و المغير , 

و تمتد صلاحية النشرية من الاربعاء على الساعة العاشرة صباحا  (10:00  سا) إلى غاية الساعة الثانية عشر زوالا (12:00سا) من يوم غد الخميس , على ان  تكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية  بسرعة تتراوح بين 60 و 70 كلم/سا, وقد تصل أحيانا إلى 80 كلم/سا أو تتجاوزها ,حسب ذات النشرية.

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