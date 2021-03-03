هبوب رياح قوية الأربعاء و الخميس بعديد من ولايات جنوب البلاد

ستشهد عدة ولايات جنوب البلاد يومي الأربعاء والخميس هبوب رياح قوية وتطاير للرمال محليا, متسببة في تقليص الرؤية, حسبما جاء في نشرية خاصة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و أوضحت النشرية أن الولايات المعنية بدرجة تأهب برتقالية هي غرداية المنيعة و الاغواط و جنوب البيض و جنوب الجلفة و اليزي و ورقلة و الواد و تقرت و المغير ,

و تمتد صلاحية النشرية من الاربعاء على الساعة العاشرة صباحا (10:00 سا) إلى غاية الساعة الثانية عشر زوالا (12:00سا) من يوم غد الخميس , على ان تكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 60 و 70 كلم/سا, وقد تصل أحيانا إلى 80 كلم/سا أو تتجاوزها ,حسب ذات النشرية.