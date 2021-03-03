وزارة الدفاع: توقيف إرهابي و49 تاجر مخدرات خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 24 فيفري إلى 02 مارس الجاري, عمليات عديدة أسفرت عن توقيف إرهابي وتدمير مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار وتوقيف 49 تاجر مخدرات, حسب حصيلة كشفت عنها الأربعاء, وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء الوطن, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 24 فيفري إلى 02 مارس 2021, عديد العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة على حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة".

وأشارت الحصيلة, إلى أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات الأمنية, ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض على الإرهابي "عقباوي عبدي" المدعو "عبدي ولد بركة" ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

الإرهابي المذكور كان قد التحق سنة 2016 بإحدى التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل".

وفي ذات السياق و"إثر عملية بحث وتفتيش على طول الشريط الحدودي ببرج باجي مختار, كشفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على مسدسين(02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(03) مخازن ذخيرة و(03) قذائف RPG-2 مضادة للدبابات و(03) قذائف RPG-2 مضادة للأفراد وقذيفة FLG (01) مضادة للأفراد بالإضافة إلى (136) طلقة, فيما تم ضبط كمية أخرى بإن أميناس تقدر بــ (2485) طلقة من مختلف العيارات".

وفي إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, (49) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية, كميات كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (12) قنطار و(14) كيلوغرام حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب".

وفي هذا الصدد, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة, خلال عمليات متفرقة, (15) تاجر مخدرات وضبطت (11) قنطار و(47) كيلوغرام من الكيف المعالج, فيما تم توقيف (34) تاجر مخدرات وحجز (67) كيلوغرام من نفس المادة وكذا (113092) قرص مهلوس و(150) غرام من مادة الكوكايين في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

من جهة أخرى, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار, (63) شخصا وحجزت (06) مركبات و(69) مولدا كهربائيا و(46) مطرقة ضغط و(03) أجهزة كشف عن المعادن ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

وتم توقيف "(13) شخصا آخرا وضبط (06) بنادق صيد ومسدس (01) آلي و(9780) وحدة من مادة التبغ و(5177) وحدة من مختلف المشروبات و(977) هاتف ذكي, خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من تندوف وبسكرة وغرداية وبجاية وأم البواقي والنعامة وسعيدة, كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ (12372) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وجانت".